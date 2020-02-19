Президент Грузии осудила включение советского гимна в парламенте страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала инцидент включение советского гимна в парламенте страны членами оппозиционных партий. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Она осудила действия оппозиции во время выступления спикера парламента Арчил Талаквадзе, а также назвала этот поступок является «оскорблением грузинского государства и нарушением законодательства».

«Использование гимна в зале законодательного органа неприемлемо и является дискредитацией государственного института», — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, Зурабишвили призвала соблюдать принятый парламентом закон «хартия свободы», к которому неуважительно отнеслись оппозиционные депутаты.

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