На лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса
На круизном лайнере Diamond Princess по прошествии 14 дней сняли карантин, который был введен из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как стало известно, пассажиры начали высаживаться с корабля на берег.
Ожидается, что в среду, 19 февраля, с судна сойдут порядка 500 человек.
Как отмечается, коронавирус нового типа у них выявлен не был.
Ранее сообщалось, что Diamond Princess покинут два россиянина, у которых инфекцию не обнаружили.
Судно Diamond Princess было поставлено на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа.
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