На лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса

На круизном лайнере Diamond Princess по прошествии 14 дней сняли карантин, который был введен из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, пассажиры начали высаживаться с корабля на берег.

Ожидается, что в среду, 19 февраля, с судна сойдут порядка 500 человек.

Как отмечается, коронавирус нового типа у них выявлен не был.

Ранее сообщалось, что Diamond Princess покинут два россиянина, у которых инфекцию не обнаружили.

Судно Diamond Princess было поставлено на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа.

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