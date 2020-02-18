В Госдуме предложили вписать в Конституцию помимо веры в бога запрет на аборты

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле Конституции России помимо веры в бога запрет на аборты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что письмо с соответствующим предложением он направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

По мнению Милонова, в преамбуле нужно закрепить «право ребенка на специальную охрану и заботу, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения», а также внести в основной закон страны запрет на аборты.

«Человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни. Это не досужее мнение, а строго научный факт. Наш нравственный долг - закрепить данный факт в главном законе нашей страны», — считает депутат.

Кроме того, Милонов также поддержал идею внести в преамбулу Конституции веру в бога.

Ранее патриарх Кирилл предложил внести в Конституцию РФ упоминание о боге. По его словам, это будет соответствовать убеждениям большинства россиян.

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