Ким Чен Ын почтил память своего отца в День сияющей звезды

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в День сияющей звезды почтил память своего отца экс-генсекретаря ЦК ТПК Ким Чен Ира, сообщает ЦТАК.

Отмечается, что он отправился почтить память отца в 78-ю годовщину со дня его рождения. Лидер КНДР вместе с членами политического бюро посетил Кымсусанский мемориальный дворец. Он подошел к усыпальнице отца и почтил его память минутой молчания.

День рождения Ким Чен Ира, 16 февраля, является национальным праздником — Днем Сияющей Звезды. Бывший Генеральный секретарь ЦК ТПК умер 17 декабря 2011 года.

Отмечается, что это первое публичное появление Ким Чен Ына на фоне вспышки коронавирусной опасности.

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