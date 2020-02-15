Зеленский рассказал о своем желании начать отношения с Трампом «с чистого листа»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что хотел бы начать отношения с американским лидером Дональдом Трампом «с чистого листа». Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил уверенность в том, что его поездка в Белый дом состоится в ближайшее время, а также добавил, «вы (США. — примечание «Газеты.Ru») просто очень далеко от нас находитесь».

Кроме того, Зеленский отметил, что в ходе предстоящей встречи представители стран смогли «договориться, подписать какие-то контракты».

Украинский лидер

добавил, что ждет Трампа также для встречи на Украине, и уточнил, что «готов его принять быстрее, чем он меня».

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