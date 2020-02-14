Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым

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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Финляндии, 6 мая... Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Финляндии, 6 мая...
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Финляндии, 6 мая...
Mandel Ngan/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Дипломат написала об этом на своей странице в Facebook.

Захарова рассказала, что, выходя из переговорной, после встречи с Лавровым, американский госсекретарь громко произнес «Good luck!». По ее словам, стоявшие рядом участники конференции очень удивились, услышав, как Помпео пожелал удачи российскому коллеге.

Кроме того, дипломат отметила, что на сегодняшний день американская сторона мало кому желает что-то хорошее.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США провели краткую встречу в Мюнхене, где в данный момент проходит международная конференция по безопасности. Мероприятие должны посетить главы 35 стран. При этом президент России Владимир Путин присутствовать не будет. Москву на форуме представляет Сергей Лавров.