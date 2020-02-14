Названы 12 шагов для урегулирования конфликта в Донбассе

Группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.

В заявлении говорится о необходимости прекращения вооруженного конфликта в Донбассе, что поможет улучшить перспективы диалога между Россий и Украиной, в том числе и по Крыму, а также укрепить евроатлантическую безопасность.

В документе представлены такие пункты как, установление диалога по урегулированию кризисов в военно-военной форме в нормандском формате, планирование и реализация гуманитарных инициатив по разминированию, реконструкция в Донбассе, новый диалог между евроатлантическими государствами о создании взаимной безопасности, а также поддержка и определение областей избирательного взаимодействия между ЕС и Россией.

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