Трамп хочет запретить администрации слушать его международные звонки
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Президент США Дональд Трамп думает о прекращении практики, разрешающей другим членом администрации ознакомление с содержанием его международных телефонных переговоров. Об этом сообщает Associated Press.
Ранее в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
Сенат Конгресса США 5 февраля оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента.
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