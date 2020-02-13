Трамп хочет запретить администрации слушать его международные звонки

Президент США Дональд Трамп думает о прекращении практики, разрешающей другим членом администрации ознакомление с содержанием его международных телефонных переговоров. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

Сенат Конгресса США 5 февраля оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Провал импичмента: сенат полностью оправдал Трампа

— Трамп спрогнозировал новую попытку демократов отстранить его от власти

— Американцы оценили шансы Трампа на предстоящих выборах