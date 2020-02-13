Матвейчев о работе над поправками в Конституцию: идет живое обсуждение

Член экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев прокомментировал итоги встречи Владимира Путина с рабочей группой по обсуждению внесения поправок в Конституцию России.

«Очень содержательная была встреча, честно говоря. Много можно комментировать. Видно, что очень много предлагается поправок, и теперь история со сбором поправок продлевается, чтобы было учтено мнение максимального количества людей.

Были тоже обвинения, что все поправки придуманы заранее, и поэтому от нас ничего не зависит, и все уже решено, и сейчас все быстро проголосуют. На самом деле мы видим, что [происходит] такое большое живое обсуждение. Очень много новых инициатив, и они все время поступают.

На следующей рабочей группе, возможно, еще какие-то сенсационные поправки возникнут. Процесс не закрытый, думаю, что до самого марта будет идти. Порядок голосования, я так понял, что избирком будет этим заниматься, и, вы тоже уже слышали, что это будет выходной день, то есть будний день, который будет объявлен выходным. И это хорошее, мудрое решение. У нас люди любят как бы лишний раз в выходной день погулять и с большой благодарностью отнесутся. Я думаю, что это повлияет положительно на явку», — отметил политолог.

»Президент уже заявлял, что он не будет подписывать [закон, утверждающий поправки к Конституции], если [россияне] не поддержат эти поправки. Просто сейчас были какие-то недопонимания, инсинуации по поводу того, что как же так Дума проголосует, а он не подпишет, по закону должен подписать и тому подобное. Собственно, вступление в силу поправок будет связано с голосованием. Поэтому, конечно, от решения людей, от их поддержки этих поправок будет зависеть, вступят ли они когда-то в силу или не вступят.

Что касается новых инициатив, новых поправок, то там действительно, ряд вещей обсуждалось старых, то есть, которые касаются индексации и другого, но поправка, связанная с невозможностью отчуждения территорий, она очень важная и она, по-моему, закрывает вопросы, которые у нас любила задавать оппозиция по поводу Курильских островов и прочего.

Я думаю, что не только Курильские острова, это касается и Крыма и других, так называемых, спорных территорий. Эта поправка не даст вести нашим дипломатам даже переговоры какие бы то ни было об отчуждении имеющихся территорий в стране. Это, конечно, очень сильно успокоит людей, что мы никакими своими землями не торгуем», — отметил Матвейчев в интервью «Газете.Ru».