В Раде назвали «невозможными» поставки воды в Крым

Профильный комитет Верховной рады принял решение, что поставки воды в Крым невозможны «до его деоккупации». Об этом сообщил депутат украинского парламента от фракции партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Депутат написал, что комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений вынес решение: пока Крым не вернется в состав Украины, поставки воды на его территорию остаются невозможными.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предложил возобновить перекачку воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.

«Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом», — заявил Арахамия в эфире телеканала «Прямой».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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