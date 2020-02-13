Небензя: Россия разочарована принятием ООН резолюции по Ливии

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия разочарована принятием резолюции Совета безопасности ООН, закрепляющей итоги берлинской конференции по Ливии. Об том сообщает ТАСС.

Небензя отметил, что Россия не смогла поддержать данную резолюцию, так как сами ливийцы не готовы ее выполнять.

Он подчеркнул, что в итоге утверждена резолюция, по которой нет консенсуса.

По словам постпреда, российская сторона по этому поводу не может выразить ничего, кроме глубокого разочарования и сожаления.

Ранее сообщалось, что резолюцию поддержали 14 стран, при этом Россия воздержалась при голосовании.

19 января в Берлине состоялась международная конференция по Ливии с участием России, Соединенных Штатов, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главный итог конференции — призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство не вмешиваться в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений враждующим сторонам. Участники встречи также предложили создать комитет, который будет контролировать выполнение договоренности о прекращении огня.

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