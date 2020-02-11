Американцы оценили шансы Трампа на предстоящих выборах

Американцы приняли участие в опросе и оценили шансы главы государства Дональда Трампа на предстоящих 3 ноября президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Так, 27% опрошенных уверены в переизбрании Трампа , еще 39% считают вероятным его переизбрание. 22% респондентов считают, что Трамп проиграет выборы. 6% уверенны, что Трампа на выборах победит кандидат от Демократической партии.

Отмечается, что особенно высоко оценивают шансы Трампа на победу сторонники Республиканской партии — 59% считают, что Трамп обязательно победит, а 34% считают его победу вероятной.

Руководитель исследовательской службы Университета Монмута Патрик Мюррей подчеркнул, что хотя многие скептически оценивают деятельность Трампа на посту президента, мало кто готов делать ставку на его поражение на будущих выборах, учитывая его стабильный рейтинг на протяжении всего процесса импичмента.