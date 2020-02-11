В Раде предложили основать агентство по «преодолению последствий вооруженной агрессии РФ»
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Украинский депутат Александр Мережко предложил создать Национальное агентство «по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации», передает ТАСС.
Отмечается, что соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде.
Также уточняется, что проект закона пока размещен на сайте Рады без основного текста инициативы, и без пояснительной записки к нему.
В январе 2015 года Рада приняла постановление о признании России «страной-агрессором».