В Раде предложили основать агентство по «преодолению последствий вооруженной агрессии РФ»

Украинский депутат Александр Мережко предложил создать Национальное агентство «по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации», передает ТАСС.

Отмечается, что соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде.

Также уточняется, что проект закона пока размещен на сайте Рады без основного текста инициативы, и без пояснительной записки к нему.

В январе 2015 года Рада приняла постановление о признании России «страной-агрессором».