В конгрессе США упрекнули Трампа в отсутствии плана по Ирану

Конгрессвумен Сара Джейкобс: у Трампа по-прежнему нет плана по Ирану

Президент США Дональд Трамп спустя три недели после начала конфликта в Иране до сих пор не имеет на руках никакого плана. Об этом в соцсети X написала член Палаты представителей США Сара Джейкобс.

«У президента Трампа не было плана перед началом этой безрассудной войны, и спустя три недели у него по-прежнему его нет. Американский народ заслуживает лучшего», — отметила она.

В другом посте Джейкобс также отметила, что война в Иране не приносит США никакой пользы, обходится «в миллиарды долларов» и уже лишила жизни американских военных и иранских мирных жителей.

24 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что верховный лидер Ирана согласился на переговоры США и Ирана.

25 марта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что переговоры США и Ирана могут состояться в пакистанской столице Исламабаде уже в выходные 28-29 марта.

Иранский телеканал Press TV сообщил, что Тегеран отклонил предложение США по завершению конфликта и выдвинул свои требования. Газета The Wall Street Journal сообщала, что требования Ирана подразумевают в том числе закрытие всех американских баз в странах Персидского залива, сохранение иранской ядерной программы, выплаты компенсаций за удары, а также установления нового порядка в Ормузском проливе.

