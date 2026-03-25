Кабмин намерен не допустить «утекания» топлива с российского рынка

Сорокин: стоит задача не допустить утекания бензина с рынка РФ через серые схемы

Власти России намерены предотвратить «серый» экспорт бензина и дизельного топлива, направленный на получение выгоды от скачка мировых цен. Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин подчеркнул, что обеспечение внутреннего рынка является приоритетом перед экспортной прибылью, пишет РИА Новости.

«Все меры, которые необходимы на случай, если ситуация будет меняться, она во многом связана с международной геополитикой, если произойдут скачки цен, например, на мировом рынке», — отметил чиновник, комментируя готовность правительства к оперативному реагированию на изменения рынка.

Особое внимание Сорокин уделил рискам, связанным с перенаправлением топлива за границу в периоды высокой привлекательности экспортных поставок.

«Наша задача – не допустить, чтобы бензин и дизельное топливо с российского рынка утекали через различные серые схемы, если изменится мировая конъюнктура», — подчеркнул замминистра.

В пятницу, 27 марта, пройдет встреча представителей топливной отрасли с вице-премьером России Александром Новаком, на которой будут обсуждаться меры по стабилизации топливного рынка страны. Один из источников отметил, что также будет рассмотрен вопрос об экспорте, и возможно, что решение будет принято в ходе этой встречи.

Ранее стало известно, что власти России обсуждают возврат к запрету экспорта бензина на фоне роста цен.