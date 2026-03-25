Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Кабмин намерен не допустить «утекания» топлива с российского рынка

Сорокин: стоит задача не допустить утекания бензина с рынка РФ через серые схемы
Global Look Press

Власти России намерены предотвратить «серый» экспорт бензина и дизельного топлива, направленный на получение выгоды от скачка мировых цен. Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин подчеркнул, что обеспечение внутреннего рынка является приоритетом перед экспортной прибылью, пишет РИА Новости.

«Все меры, которые необходимы на случай, если ситуация будет меняться, она во многом связана с международной геополитикой, если произойдут скачки цен, например, на мировом рынке», — отметил чиновник, комментируя готовность правительства к оперативному реагированию на изменения рынка.

Особое внимание Сорокин уделил рискам, связанным с перенаправлением топлива за границу в периоды высокой привлекательности экспортных поставок.

«Наша задача – не допустить, чтобы бензин и дизельное топливо с российского рынка утекали через различные серые схемы, если изменится мировая конъюнктура», — подчеркнул замминистра.

В пятницу, 27 марта, пройдет встреча представителей топливной отрасли с вице-премьером России Александром Новаком, на которой будут обсуждаться меры по стабилизации топливного рынка страны. Один из источников отметил, что также будет рассмотрен вопрос об экспорте, и возможно, что решение будет принято в ходе этой встречи.

Ранее стало известно, что власти России обсуждают возврат к запрету экспорта бензина на фоне роста цен.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!