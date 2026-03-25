Тегеран потребовал от Вашингтона признания власти Ирана над Ормузским проливом

В Иране назвали ответные условия Тегерана к Вашингтону по урегулированию
Иран не принял предложения США, направленные на завершение конфликта на Ближнем Востоке, а в ответ выдвинул свои требования. Об этом сообщил иранский телеканал PressTV.

«Полное прекращение агрессии со стороны противника и создание конкретных механизмов для обеспечения того, чтобы война в отношении Исламской Республики не была возобновлена», — написал PressTV со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

По словам источника, всего условий у Ирана пять. Власти страны требуют от Соединенных Штатов компенсации за военный ущерб, завершения войны со стороны всех стран, участвующих в конфликте, а также признания за Ираном международного права на власть над Ормузским проливом.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее министр иностранных дел Ирана рассказал, кому доступен Ормузский пролив.

 
