Песков рассказал, кто отвечает за политику Кремля в отношении Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле за политику в отношении украинской стороны отвечает замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, передает РИА «Новости».

Песков ответил утвердительно на вопрос журналистов, является ли Козак главным сотрудником от Кремля, который занимается вопросами по Украине. Пресс-секретарь рассказал, что Козак уже занимается украинскими делами и продолжит их вести в дальнейшем в рамках этой должности.

«Козак занимается… украинскими делами и вопросами интеграции», — добавил Песков.

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