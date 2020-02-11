Поправки в Конституцию могут закрепить семь пожизненных сенаторских мест

Сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Павел Крашенинников рассказал о предложении увеличить количество назначаемых президентом членов Совета Федерации, семь из которых будут занимать должность пожизненно. Об этом передает РИА «Новости».

«Да, есть понимание (по президентской квоте), что от РФ будет предложено 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, семь из них будут пожизненно работать сенаторами», - сказал Крашенинников.

Ранее сопредседатель рабочей группы по конституционным поправкам Андрей Клишас рассказал, что верхняя палата парламента рассмотрит идею увеличения числа своих членов, а также инициативу «пожизненных» полномочий для семи выдающихся государственных деятелей.

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