Депутат Госдумы Наталья Поклонская подвергла критике языковую политику на Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Он отметила, что после событий 2014 года на Украине, граждан этой страны пытаются заставить забыть свой родной язык и общаться на украинском.

«В Киеве почти все было на русском: от цен в магазинах до заголовков в газетах», — рассказала Поклонская о временах, предшествующих майдану.

По ее мнению, подобная «языковая инквизиция» приведет к тому, что Украину будут избегать все приграничные страны.

«Будто рядом с ними живут пираты из Сомали», – написала Поклонская.

Ранее Рада отказалась отменить закон «О полном общем среднем образовании», позволяющий сильно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в частности русском.