Зеленский насмешил папу Римского

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Президент РФ Владимир Зеленский в ходе встречи с папой Римским Франциском в Ватикане рассмешил понтифика, сообщает ТАСС.

На видео видно, что в ходе обмена подарками Зеленский рассмешил папу. В целом, отмечается, что общение прошло в дружеской атмосфере.

Переводил беседу монах-францисканец.

Зеленский подарил архивный документ из Национального музея Львова.

Отмечается, что в частной беседе президент и понтифик обсуждали тему грекокатолической церкви и церковных дел на Украине на фоне конфликта в Донбассе.

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