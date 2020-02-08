Зеленский насмешил папу Римского
Президент РФ Владимир Зеленский в ходе встречи с папой Римским Франциском в Ватикане рассмешил понтифика, сообщает ТАСС.
На видео видно, что в ходе обмена подарками Зеленский рассмешил папу. В целом, отмечается, что общение прошло в дружеской атмосфере.
Переводил беседу монах-францисканец.
Зеленский подарил архивный документ из Национального музея Львова.
Отмечается, что в частной беседе президент и понтифик обсуждали тему грекокатолической церкви и церковных дел на Украине на фоне конфликта в Донбассе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Зеленский попросил Папу Римского о помощи в освобождении пленных в Донбассе