Козак заявил о позитивных переговоры Путина и Лукашенко

Заместитель главы администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак заявил, что переговоры российского лидера и президента Белоруссии Александра Лукашенко были позитивными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Козак подчеркнул, что главы двух стран договорились продолжить консультации «по совершенствованию механизма интеграции».

По его словам, они будут проводиться «на уровне правительств, министерств и ведомств».

«Переговоры прошли в весьма позитивном ключе», — сказал Козак.

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