Белоруссия решила не зацикливаться на России

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что страна продолжит укреплять отношения с российской стороной, но не будет зацикливаться, цитирует его БелТА.

По его словам, Белоруссия будет двигаться лишь в направлении, которое соответствует ее национальным интересам. В частности, она не будет дружить в ущерб с кем-то или против кого-то.

Министр констатировал, что российско-белорусские отношения исторически сложились хорошо, ведь Россия — это сосед Белоруссии, с которым не хочется портить взаимоотношения.

«Мы готовы, намерены и будем и дальше укреплять всестороннее сотрудничество с Россией», — сказал Макей.

Однако он уточнил, что Белоруссия не будет зацикливаться только лишь на одном направлении, так как это губительно в период экономических кризисов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко констатировал окончание периода холода в отношениях США и Белоруссии

— Число сторонников союза России и Белоруссии сократилось

— Лукашенко заявил о желании Минска покупать российскую нефть