Белоруссия решила не зацикливаться на России
Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что страна продолжит укреплять отношения с российской стороной, но не будет зацикливаться, цитирует его БелТА.
По его словам, Белоруссия будет двигаться лишь в направлении, которое соответствует ее национальным интересам. В частности, она не будет дружить в ущерб с кем-то или против кого-то.
Министр констатировал, что российско-белорусские отношения исторически сложились хорошо, ведь Россия — это сосед Белоруссии, с которым не хочется портить взаимоотношения.
«Мы готовы, намерены и будем и дальше укреплять всестороннее сотрудничество с Россией», — сказал Макей.
Однако он уточнил, что Белоруссия не будет зацикливаться только лишь на одном направлении, так как это губительно в период экономических кризисов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко констатировал окончание периода холода в отношениях США и Белоруссии
— Число сторонников союза России и Белоруссии сократилось
— Лукашенко заявил о желании Минска покупать российскую нефть