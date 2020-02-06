В Кремле проанализируют доклад Счетной палаты о работе предыдущего кабмина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава кабинета министров России предстоит проанализировать, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее в Счетной палате раскритиковали работу правительства. Там констатировали, что за последние три года в среднем каждая пятая задача оказалась проваленной. В документации были включены только 45% показателей национальных проектов, а цели государственных программ были отражены в задачах ведомств лишь на 26%.

Песков отметил, что, безусловно, данный материал будут анализировать и в правительстве.

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