Посол США выразил полную готовность работать с РФ по стратегическим вопросам

Новый американский посол в России Джон Салливан заявил, что полон готовности работать с Москвой по различным мировым стратегическим вопросам. О этом говорится на сайте посольства.

Салливан прибыл в России и вручил президенту Владимиру Путину верительные грамоты.

Он рассказал, что глава США Дональд Трамп поручил ему сделать все для улучшения отношения стран. Также посол отметил, что у народов двух стран много общего.

«Полон решимости работать», — добавил Салливан.

В 2017-2019 годах Салливан занимал должность заместителя государственного секретаря США и исполняющего обязанности госсекретаря страны.

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