«Надо каждую секунду доказывать, что ты не хуже конкурента»: российский тренер о Захаряне

Бывший игрок сборной России и «Спортинга» Дмитрий Черышев пожелал терпения российскому футболисту испанского «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«По сути Захарян — неплохой футболист по российским меркам, но у него еще не получается заявить о себе в Испании. В Испании надо стиснуть зубы и пахать, каждую секунду на поле доказывать, что ты не хуже конкурента. Желаю Захаряну набраться терпения, избегать травм и удачи!» — сказал Черышев.

Ранее в СМИ появилась информация о намерении нового тренера «Реал Сосьедада» Пеллегрино Матараццо не допускать к играм Захаряна до конца сезона. Наставник уже провел личную беседу с игроком и сообщил ему о своем решении.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, в которых забил один гол.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее легенда сборной России рассказал, стоит ли Захаряну уехать из Европы.