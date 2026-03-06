Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Политика

В России рассказали, что спасло Европу от «энергетического коллапса»

Экономист Зубец: теплая весна спасла Европу от энергетического коллапса
Eli Hartman/Reuters

Европейским странам удастся избежать энергетического коллапса в связи с военной операцией США против Ирана во многом благодаря теплой весне. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Центра исследований социальной экономики, экономист Алексей Зубец.

«Если бы США начали свою военную операцию против Ирана зимой, то ситуация с энергоносителями в Европе была бы куда хуже. Однако сейчас по всей Европе уже устанавливается темплатурная весна, так что худшего удалось избежать. Кроме того, Европа на некоторое время всегда может вернуться к углю, который в больших количествах добывают в США», — сказал экономист.

При этом у многих стран Персидского залива имеются альтернативные варианты поставки нефти на международный рынок, добавил Зубец.

«У Саудовской Аравии, например, есть трубопровод, который выходит на Красное море. Плюс в мире на сегодняшний день довольно большие запасы нефти плавают по морям в танкерах. Они просто не были закуплены на этапе низких цен, но в экстренной ситуации могут понадобиться», — пояснил спикер.

Несмотря на то, что на данный момент опасность энергетического кризиса отсутствует, она вновь станет реальной, если военная операция США затянется дольше, чем на несколько месяцев.

«Если война на Ближнем Востоке продлится дольше нескольких месяцев, то экономический кризис настанет уже во всем мире. Это повлечет за собой сокращение спроса на нефть и газ, и возможный постепенный переход Европы на уголь», — заключил Зубец.

Решение Евросоюза отказаться от поставок нефти и газа из России положило начало новой эре «полного энергетического коллапса и банкротства Европы». Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее в Кремле отказались раскрывать данные о торговли нефтью с Индией.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!