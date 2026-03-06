Европейским странам удастся избежать энергетического коллапса в связи с военной операцией США против Ирана во многом благодаря теплой весне. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Центра исследований социальной экономики, экономист Алексей Зубец.

«Если бы США начали свою военную операцию против Ирана зимой, то ситуация с энергоносителями в Европе была бы куда хуже. Однако сейчас по всей Европе уже устанавливается темплатурная весна, так что худшего удалось избежать. Кроме того, Европа на некоторое время всегда может вернуться к углю, который в больших количествах добывают в США», — сказал экономист.

При этом у многих стран Персидского залива имеются альтернативные варианты поставки нефти на международный рынок, добавил Зубец.

«У Саудовской Аравии, например, есть трубопровод, который выходит на Красное море. Плюс в мире на сегодняшний день довольно большие запасы нефти плавают по морям в танкерах. Они просто не были закуплены на этапе низких цен, но в экстренной ситуации могут понадобиться», — пояснил спикер.

Несмотря на то, что на данный момент опасность энергетического кризиса отсутствует, она вновь станет реальной, если военная операция США затянется дольше, чем на несколько месяцев.

«Если война на Ближнем Востоке продлится дольше нескольких месяцев, то экономический кризис настанет уже во всем мире. Это повлечет за собой сокращение спроса на нефть и газ, и возможный постепенный переход Европы на уголь», — заключил Зубец.

Решение Евросоюза отказаться от поставок нефти и газа из России положило начало новой эре «полного энергетического коллапса и банкротства Европы». Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее в Кремле отказались раскрывать данные о торговли нефтью с Индией.