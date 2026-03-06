Цена нефти марки Brent превысила $89 за баррель впервые с апреля 2024 года

Цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае текущего года на лондонской бирже ICE превысила $89 за баррель впервые с 29 апреля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет ТАСС.

По информации на 14:32 (мск), стоимость нефти росла на 3,42%, до $88,33 за баррель.

К 14:46 (мск) стоимость нефти Brent выросла до $89,08 за баррель (+4,3%). Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле составляет $85,61 за баррель (+5,68%).

До этого Bloomberg заявил, что резкий рост цен на нефть, случившийся из-за атаки США на Иран, может помочь России пополнить резервные фонды.

5 марта Bloomberg также сообщил, что Индия увеличила закупки российской нефти в связи с начавшимся военным конфликтом в Иране. Затем агентство Reuters написало, что США разрешили Индии покупать российскую нефть, которая находится в танкерах в море. А до этого Bloomberg прогнозировал, что Россия может увеличить доходы от нефти из-за атаки США на Иран.

Ранее стало известно о планах США по вытеснению российской нефти с китайского рынка.