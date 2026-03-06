В Иране сообщили об атаке на американский танкер

ВС Ирана заявили об ударе по нефтяному танкеру под флагом США у берегов Кувейта

Иранские военные нанесли удар по нефтяному танкеру под флагом США у берегов Кувейта. Об этом сообщил представитель центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия», передает ТАСС.

«Нефтяной танкер под флагом США был поражен вблизи границ Кувейта, он горит», — говорится в сообщении.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

4 марта американская подводная лодка потопила иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки.

Как сообщил американский президент Дональд Трамп, США к данному моменту потопили 24 иранских корабля.

Ранее Катар отразил атаку беспилотников на авиабазу США.