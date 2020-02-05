Общественная палата готовится к войне с фейками о поправках в Конституцию

Институт общественного контроля за избирательным процессом готов дать отпор грядущей волне недостоверной информации и попыткам отговорить россиян участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию, передает «Парламентская газета».

О том, как нужно выстроить такую работу, говорили члены рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан на заседании 5 февраля, посвящённом организации общественного наблюдения за голосованием по поправкам в Основной закон.

Очень важно, что общественные палаты включаются в процесс контроля за ходом голосования по поправкам, отметил в ходе дискуссии член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. По его опыту из предыдущих избирательных кампаний, именно общественные наблюдатели могут оперативно и эффективно выводить на чистую воду недостоверные сообщения о якобы совершённых вбросах, подкупах и других махинациях

В день голосования противостоять им могут мобильные группы наблюдателей — во многих регионах уже прижилась такая практика.

«У нас в Свердловской области есть такой опыт: готовятся группы быстрого реагирования, — рассказал член ОП РФ Владимир Винницкий. — Если мы получаем информацию о каком-то инциденте, который требует дополнительного освещения или проверки, то у нас наготове несколько опытных человек с транспортом, которые готовы оперативно выехать на место и проверить информацию».