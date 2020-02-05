Число сторонников союза России и Белоруссии сократилось
Результаты опроса Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого показали «обвальное падение» пророссийских настроений у граждан республики. Об этом сообщает Belsat.eu.
Так, по данным исследования за прошлый год число сторонников союза с Россией сократилось на 20%. Отмечается, что наиболее резкое снижение 14,7% произошло в период с сентября по декабрь 2019 года.
При этом количество сторонников союза Белоруссии с Европой наоборот возросло с 24,4% до 32%.
Большая часть граждан Белоруссии (74,6%) уверены, что странам необходимо быть независимыми друг от друга, но при этом иметь дружеские отношения и открытую границу.
До этого осенью прошлого года активно обсуждался вопрос интеграции России и Белоруссии.
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