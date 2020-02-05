Трамп пригласил Гуайдо на выступление с ежегодным посланием

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо приглашен на выступление президента США Дональда Трампа перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов с ежегодным посланием «О положении страны». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Уточняется, что Гуайдо числится в списке специальных гостей как «временный президент Венесуэлы и лидер демократически избранной Национальной ассамблеи Венесуэлы».

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. В результате Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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