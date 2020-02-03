Продлен срок внесения правок в проект об изменении Конституции

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Совет Государственной думы продлил срок подачи правок в законопроект о внесении изменений в Конституцию России, заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Срок подачи правок продлен до 14 февраля 2020 года, отметил Мельников. Изначально внесение правок в законопроект перед вторым чтением должно было завершиться 6 февраля.

Ранее во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию.

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