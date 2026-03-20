Кучеров вышел в лидеры гонки российских снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на третье место в сезонной гонке российских снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Это произошло в выездном матче против «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в ночь на 20 марта на стадионе «Роджерс Плэйс» в Ванкувере и завершилась со счетом 6:2.

В составе «Тампы» шайбы забросили Джейк Гюнцель, Даррен Рэддиш, Янни Гурд, Энтони Чирелли и Брэндон Хагель. Российский форвард Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами. Всего в матче он набрал три очка. Голкипер Андрей Василевский отразил 19 бросков по своим воротам из 21.

По количеству голов среди российских игроков Кучеров сравнялся с форвардом «Миннесоты» Кириллом Капризовым, у которого также 38 заброшенных шайб в 69 встречах. На третьем месте в списке лучших снайперов сезона среди россиян находится нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев с 34 голами в 69 играх.

Кучеров — обладатель призов «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Харт Трофи» (НХЛ, 2019), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019, 2025) и «Харламов Трофи» (2019). Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Перед паузой на Олимпиаду стало известно, что он стал второй звездой недели в НХЛ, уступив только соотечественнику Кириллу Капризову — нападающему «Миннесоты Уайлд».

