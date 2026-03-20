Премьер Вьетнама посетит Россию с официальным визитом

МИД Вьетнама: премьер республики Минь Чинь посетит Россию 22-25 марта
Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь посетит Россию с официальным визитом 22-25 марта. Об этом сообщил въетнамский МИД.

«По приглашению премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь во главе высокопоставленной вьетнамской делегации посетит с официальным визитом Россию с 22 по 25 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

До этого в ходе визита главы правительства России во Вьетнам премьер-министр азиатской страны заявил, что бизнесу двух стран необходимо заниматься поиском разных решений для укрепления связей двух стран. Минь Чинь также подчеркнул, что СРВ и РФ еще не использовали весь имеющийся потенциал. Он также призвал предпринимателей уделить пристальное внимание темам торговли и транспорта — отраслям, в которых, по его словам, Россия сильна.

14 января в Ханое начались переговоры России и Вьетнама. В Рамках мероприятия российский премьер также встретился с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Ранее премьер Вьетнама Фам Минь Чинь подарил Путину двух драконов.

 
