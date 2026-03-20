В Южной Корее в результате пожара на заводе пострадали полсотни человек

«Рёнхап»: не менее 50 человек пострадали при пожаре на заводе в Тэджоне
Как минимум полсотни человек пострадали в результате пожара на заводе автомобильных запчастей в Южной Корее. Об этом пишет «Рёнхап».

Журналисты уточнили, что возгорание произошло на предприятии в городе Тэджон.

«Пострадали по меньшей мере 50 человек, из которых 35 получили серьезные травмы», — утверждается в публикации.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 13:17 по местному времени (7:17 мск). Премьер-министр страны Ким Мин Сок не оставил произошедшее без внимания, дав указание спасателям использовать все доступные средства для борьбы с огнем. Всего к ликвидации пламени привлекли 240 специалистов, которые задействовали около 70 единиц техники.

16 марта в Тульской области произошел пожар в районе Косогорского металлургического завода. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что на месте происшествия было зафиксировано разовое возгорание водорода в связи с нарушением технологического процесса. По его словам, предприятие продолжило работать в штатном режиме. Никаких угроз для экологии выявлено не было.

Ранее на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в американском Техасе произошел взрыв.

 
