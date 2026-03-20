В России вновь могут ввести запрет на экспорт бензина

Вопрос о полном запрете экспорта бензина из России пока не стоит на повестке дня, но правительство может принять такое решение превентивно. Об этом сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов, его слова приводит РИА Новости.

«Да, вопрос введения запрета экспорта бензина острым не является, но мы не исключаем, что правительство может принять такое решение», — отметил он в кулуарах форума «Биржевой товарный рынок 2026», напомнив, что у правительства есть все рычаги для оперативного реагирования и принятия решения о превентивном запрете экспорта бензина.

В конце января правительство ввело временный запрет — до 31 июля 2026 года — на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. В кабмине отметили, что решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

До этого ограничения на экспорт были введены в сентябре прошлого года на фоне рекордных биржевых цен и рисков нехватки топлива на российском рынке.

Ранее ФАС возбудила дело против сетей АЗС.

 
