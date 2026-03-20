В конгрессе США рассказали о попытках втянуть Трампа в войну с Россией

Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президента США Дональда Трампа пытались втянуть в войну с Россией с помощью Украины, однако вместо этого он выбрал мир. Об этом член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна написала на своей странице в соцсети X.

«Многие пытались втянуть Трампа в войну с Россией с помощью Украины, а он вместо этого выбирает мир. Сейчас распространяется масса дезинформации. Мир должен восторжествовать», — отметила она.

Также в соцсети X Луна написала, что сейчас наблюдает спланированную медийную кампанию по искусственному обострению отношений между США и Россией. Она подчеркнула, что кампаний ведется «с помощью подставных источников». Кроме того, Луна подчеркнула, что мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса все еще активно ведутся, а признаков того, что Россия помогает Ирану, нет.

В феврале также Луна заявила, что в Вашингтоне много социопатов, которые наживаются на украинском конфликте.

7 марта СМИ сообщили, что Россия якобы передает Ирану разведданные о местонахождении американских войск, а затем телеканал CNN рассказывал, что Москва якобы делится с Тегераном «тактическими советами» по применению дронов. 17 марта газета Wall Street Journal написала, что Россия могла расширить военное сотрудничество с Ираном.

Ранее в США обвинили Путина в желании затянуть войну в Иране

 
