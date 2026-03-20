Французский язык стал одним из самых популярных у россиян

Одним из самых популярных иностранных языков у россиян стал французский. Об этом «Газете.Ru» сообщили онлайн-кинотеатр «КИОН» совместно с онлайн-школой иностранных языков Skyeng.

20 марта отмечается Международный день французского языка. К этой дате сервисы проанализировали интерес россиян к французской культуре и, в частности, кино. В рейтинг самых популярных французских фильмов за период с 16 марта 2025 года по 16 марта 2026-го вошли как культовые фильмы, так и недавние новинки. На первом месте по просмотрам оказалась анимация «Леди Баг и Супер-Кот: Париж». В топ также вошли фантастический триллер «Катастрофа», мелодраматический хоррор «Дракула» и боевик «Чужак». Замыкает пятерку лидеров «Догмен» Бессона.

В топ-10 входят «Леди Баг и Супер-Кот: Лондон. На краю времени», культовая драма «1+1», комедии «Сорвать куш в Сен-Тропе» и «Холоп из Парижа», а также детский мультсериал «Котенок Шмяк».

Интерес к французской культуре отражается и в образовательных трендах. По данным Skyeng, французский язык занимает второе место по популярности после китайского и составляет 15% среди всех изучаемых языков, кроме английского. Пользователи выбирают его для поступления в иностранные университеты, переезд, поиск работы за рубежом или из личного интереса.

По словам Анастасии Екушевской, академического директора онлайн-школы иностранных языков Skyeng, один из самых эффективных и при этом доступных способов начать изучение французского — это регулярный контакт с языком через контент.

«В частности, просмотр фильмов и сериалов на французском языке помогает развивать восприятие речи на слух, пополнять словарный запас и лучше понимать живую разговорную речь. В начале изучения можно использовать субтитры и брать для просмотра простое кино, а затем постепенно переходить к более сложным фильмам и отказываться от субтитров. Также важно сочетать такой формат с регулярной практикой: занятиями с преподавателем или разговорными клубами. Французский требует системности, но при правильном подходе он быстро начинает «звучать» и приносить удовольствие от процесса обучения», — говорит Екушевская.

