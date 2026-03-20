В Красноярске мужчина перебежал рельсы прямо перед поездом и попал на видео

В Красноярске мужчина чудом не попал под поезд, перебежав рельсы перед ним

В Красноярске молодой человек пострадал, перебежав рельсы прямо перед поездом. Об этом сообщает «КрасЖД сегодня».

Инцидент произошел в поселке Зыково. На кадрах с места заметно, как мужчина бежит по дороге и в паре метров от состава успевает пересечь рельсы и попасть на тротуар.

«Машинист сразу применил экстренное торможение, но при таком малом расстоянии избежать наезда невозможно», – сообщается в публикации.

В результате мужчина не оказался под составом, но из-за удара локомотивом его отбросило в сторону. По словам представителей железной дороги, он чудом остался жив.

Пострадавшего направили в больницу. Получил ли он серьезные травмы, не уточняется.

По статистике, приведенной в публикации, с начала года в регионе пять человек пострадали из-за невнимательности или риска, из них трое не выжили.

В КрасЖД напомнили, что поезд невозможно остановить сиюсекундно и призвали не переходить дорогу перед приближающимся составом.

