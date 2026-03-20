В Тайвань из США поступила первая партия боевых БПЛА Altius 600M

Тайвань получил из Соединенных Штатов 291 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Altius 600M. Об этом сообщает газета Taipei Times.

Отмечается, что первая партия БПЛА была отправлена на остров в августе 2025 года, через 14 месяцев после того, как Вашингтон санкционировал их продажу Тайбэю. В этом году Тайвань также ожидает поставки из Штатов танков M1A2T Abrams, мобильных реактивных систем залпового огня HIMARS, противокорабельных ракет Harpoon и ряда других систем, пишут журналисты.

Altius 600M — легкий боевой БПЛА, который может использоваться для разведывательных или ударных задач, с эффективной дальностью полета 160 км. Эти дроны имеют складные крылья для удобства транспортировки и обеспечивают поражение наземных целей, включая танки, в любое время суток.

До этого Китай предложил Тайваню энергетическую стабильность в обмен на «мирное воссоединение». Об этом заявил представитель китайского управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. Он отметил, что «мирное воссоединение» обеспечит лучшую защиту энергетической и ресурсной безопасности острова при поддержке «сильной родины».



