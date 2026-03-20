В Европе нет единого отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, и большинство европейцев понимают, что он — «преступник и головорез». Об этом на своей странице в соцсети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«В ЕС нет единства по вопросу о Зеленском. Пора отказаться от подобного притворства. Большинство европейцев понимают, что он — преступник и головорез. Большинство еврократов настаивают на том, что он их герой. Это непримиримо. Те, кто все еще желает его финансировать, должны делать это за свой счет и в удобное для них время», — отметил аналитик.

20 марта зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал Зеленского «вонючим псом», который рассчитывает провести выборы и вернуть себе легитимный статус. А депутат Госдумы Михаил Шеремет также отметил, что Зеленский — военный преступник, который «рано или поздно понесет заслуженное наказание».

Также глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что Зеленский нужен России живым, чтобы его можно было осудить.



