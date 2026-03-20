Зрители назвали фильмы, герои которых находят счастье в близких им вещах

«Семьянин», «Реальная любовь» и «Амели» стали самыми популярными фильмами о счастье в себе

Россияне назвали фильмы, для героев которых счастье заключается в тех же вещах, что и для них самих. Результатами исследования поделился с «Газетой.Ru» канал Cinema.

В преддверии Международного дня счастья (20 марта) на вопрос «Счастливы ли вы сейчас?» 74% зрителей ответили положительно, а 91% респондентов включают любимый фильм, чтобы стать счастливее в моменте. При этом большинство отдает предпочтение добрым фильмам и комедиям.

Сильнее всего со счастьем опрошенные ассоциируют фильм Бретта Ратнера «Семьянин» — ему отдали 31% голосов. По сюжету в рождественский сочельник герой Николаса Кейджа получает возможность увидеть, как бы сложилась жизнь, будь он не успешным бизнесменом, а простым семьянином и продавцом автопокрышек.

26% респондентов находят счастье в любви и приводят в пример рождественский фильм «Реальная любовь». Режиссер и сценарист Ричард Кертис собрал в картине девять связанных между собой сюжетных линий. Он объяснил, что таким образом хотел максимально реализовать свои идеи, иначе ему не хватило бы жизни на все задуманные романтические фильмы.

Как и главная героиня картины «Амели», 17% зрителей умеют замечать счастье в мелочах. В фильме много необычных историй, основанных на реальных событиях: их еще в 1974 году начал коллекционировать режиссер Жан-Пьер Жёне.

Следом идет мелодрама «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс в главной роли. После восьми лет брака главная героиня чувствует себя несчастной и потерянной. Чтобы почувствовать вкус к жизни и обрести внутренний покой и равновесие, женщина отправляется в путешествие. Экранизацию автобиографической книги Элизабет Гилберт назвали 9% респондентов, отмечая, что счастье заключается в открытиях.

По мнению 8% опрошенных, чтобы чувствовать себя счастливым, нужно обязательно иметь любимое хобби. В картине «Джули и Джулия. Готовим счастье по рецепту» главная героиня увлекается кулинарией. Любимое дело настолько захватывает Джули, что она заводит блог и бросает себе вызов: за год повторить 524 блюда автора кулинарного бестселлера 1950-х Джулии Чайлд.

Рейтинг сформирован на основе зрительского опроса, который проводился в «Дзене» «Кино, девчата!».

