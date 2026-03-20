Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Дело о стрельбе по полицейским в Липецкой области заинтересовало прокуратуру

Прокуратура взяла на контроль дело о стрельбе по полицейским в Липецкой области
Прокуратура Липецкой области

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств стрельбы в Чаплыгинском округе Липецкой области, в результате которой один сотрудник военной полиции получил несовместимые с жизнью ранения. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура региона.

В заявлении отмечается, что на место происшествия выезжал прокурор Чаплыгинского района Александр Моисеев.

«Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного территориальным следственным отделом Следственного комитета [России] по данному факту», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

ЧП в Чаплыгинском округе Липецкой области произошло 19 марта. Местный житель открыл огонь по сотрудникам военной полиции, один из которых в результате нападения не выжил. На этом фоне следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленника задержали, в данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Крыму мужчина выстрелил из ружья в четверых полицейских.

 
Теперь вы знаете
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
