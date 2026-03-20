Пережившая остановку сердца на 24 минуты женщина рассказала, что почувствовала

В США женщина выжила несмотря на то, что ее сердце не билось 24 минуты. Об этом сообщает The Mirror.

Жительница штата Вирджиния по имени Лорен Канадей потеряла сознание, находясь дома. Муж оказал ей первую помощь, затем ему помогли медики. Ее сердце не билось 24 минуты, после чего она впала в кому на два дня. В реанимации она провела еще неделю. У пациентки диагностировали инфаркт.

Сама Канадей описывает этот период исключительно позитивно. Она подчеркнула, что в момент остановки сердца не видела «свет в конце тоннеля», но чувствовала покой.

«Я помню только чувство абсолютного покоя. Этот покой оставался со мной в течение нескольких недель после того, как я очнулась», – рассказала женщина.

Она добавила, что до сих пор с радостью вспоминает этот период. Из-за пережитого в ее жизни все изменилось настолько, что она делит свою жизнь на период до остановки сердца и после. Речь идет не о физических проблемах, а о ментальном состоянии.

Сейчас она ходит с дефибллирятором и восстанавливается.



