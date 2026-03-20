«Собирают силы»: эксперт оценил перспективы нового контрнаступления ВСУ

Сообщения о планах ВСУ предпринять очередную попытку контрнаступления могут оправдаться – украинские военные действительно «собирают силы», чтобы попытаться прорваться на некоторых участках фронта, подтвердил военно-политический эксперт Ян Гагин. Однако провести серьезное наступление Киев сейчас не в состоянии, любые прорывы будут такими же бесперспективными, как и раньше, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

«Возможны какие-то прорывы нашей обороны. Они могут собрать небольшой кулак на каком-то участке фронта. Но, в любом случае, все эти прорывы – они будут точно такими же бесперспективными, какими они были во время так называемого контрнаступа, который захлебнулся в крови», — объяснил военэксперт.

Он напомнил, что при прошлой такой попытке ВСУ прорвались на 16 км внутрь территории РФ, однако сразу за ними оборона сомкнулась, в результате чего они не получили никакого снабжения и поддержки с тыла, провалив свои попытки. Также Гагин прокомментировал сообщения о якобы «затишье» на фронте, отметив, что это может быть связано с погодой и подготовкой к чему-то масштабному.

В целом на сегодняшний день российская армия продолжает продвижение, наращивая темпы наступления, однако этот процесс, в том числе продвижение техники, в данный момент усложняет весенняя распутица, отметил эксперт. По его словам, бои сейчас ведутся не только на линии соприкосновения, но и с помощью БПЛА и воздушно-космических сил, удары наносятся вглубь тыла противника.

«Вся работа ведётся в комплексе, и она успешна», — подчеркнул Гагин.

Напомним, в начале марта появилась информация о подготовке ВСУ к возможному контрнаступлению у Белгородской области. По данным источника Telegram-канала Mash, среди бойцов, принимающих участие в подготовке, находятся наемники из Перу, КНР, Бразилии, Чехии, Тайваня и США. Кроме того, российские бойцы сообщили о том, что противник рассредоточивает свои силы возле населенных пунктов Красная Яруга и Октябрьский в Харьковской области, где уже дислоцированы живая сила и военная техника.

