Россиянам назвали причины бума продаж машин с пробегом

Основными причинами значительного роста продаж автомобилей с пробегом на российском рынке в феврале 2026 года являются пересмотр правил начисления утильсбора, свертывание массовых распродаж запасов новых машин дилерами и снижение доступности кредитов. Об этом сообщает Motor со ссылкой на руководителя отдела по работе с ключевыми клиентами классифайда «Авто.ру» Сергея Игнатова.

«Новый раунд пересмотра ставки утильсбора ограничил доступность иномарок и дополнительно подтолкнул вверх цены, поэтому часть спроса закономерно перетекла на вторичный рынок. Другая причина — это недоступность кредитных инструментов для значительной доли потребителей. Банки значительно сократили число одобрений, а сами ставки по кредитам делают их финансово непривлекательными», — назвал Игнатов причины увеличения спроса на автомобили с пробегом в России.

Эксперт уточнил, что на фоне этих изменений вторичный рынок сделался более интересным для покупателей, а ассортимент подержанных машин расширился за счет выставленных на продажу китайских автомобилей в возрасте 3-5 лет. Эффект от распродажи запасов новых автомобилей со скидками снизился, и покупатели снова обратили внимание на подержанные автомобили.

Лидерство Lada в структуре спроса на вторичном авторынке в России объясняется доступной ценой этих машин и развитой дилерской сетью отечественного бренда, а популярность Kia, Hyundai и Toyota обусловлена сильной репутацией этих брендов, большим объемом предложения и относительной доступностью содержания таких машин, заключил Игнатов.

Ранее россиянам рассказали, когда можно менять зимние шины на летние.