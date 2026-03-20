Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Россиянам назвали причины бума продаж машин с пробегом

Классифайд Авто.ру назвал три причины всплеска продаж подержанных авто
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Основными причинами значительного роста продаж автомобилей с пробегом на российском рынке в феврале 2026 года являются пересмотр правил начисления утильсбора, свертывание массовых распродаж запасов новых машин дилерами и снижение доступности кредитов. Об этом сообщает Motor со ссылкой на руководителя отдела по работе с ключевыми клиентами классифайда «Авто.ру» Сергея Игнатова.

«Новый раунд пересмотра ставки утильсбора ограничил доступность иномарок и дополнительно подтолкнул вверх цены, поэтому часть спроса закономерно перетекла на вторичный рынок. Другая причина — это недоступность кредитных инструментов для значительной доли потребителей. Банки значительно сократили число одобрений, а сами ставки по кредитам делают их финансово непривлекательными», — назвал Игнатов причины увеличения спроса на автомобили с пробегом в России.

Эксперт уточнил, что на фоне этих изменений вторичный рынок сделался более интересным для покупателей, а ассортимент подержанных машин расширился за счет выставленных на продажу китайских автомобилей в возрасте 3-5 лет. Эффект от распродажи запасов новых автомобилей со скидками снизился, и покупатели снова обратили внимание на подержанные автомобили.

Лидерство Lada в структуре спроса на вторичном авторынке в России объясняется доступной ценой этих машин и развитой дилерской сетью отечественного бренда, а популярность Kia, Hyundai и Toyota обусловлена сильной репутацией этих брендов, большим объемом предложения и относительной доступностью содержания таких машин, заключил Игнатов.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!