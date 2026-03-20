Лукашенко уволил попавшегося на взятках министра

Лукашенко уволил главу Минприроды Белоруссии, обвиняемого во взяточничестве
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Сергея Масляка, попавшегося на взятках. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Масляк освобожден от должности <...> в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — говорится в заявлении.

12 марта Лукашенко в ходе совещания о мерах по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества заявил, что Масляка задержали по подозрению во взяточничестве. По словам белорусского лидера, чиновника «взяли с поличным». После этого его поместили в СИЗО. Известно, что уже бывший министр дал признательные показания еще по пути в камеру предварительного заключения.

Как отметил президент, сотрудники правоохранительных органов республики «не хватают на улице кого угодно». Ситуацию жестко контролируют генеральный прокурор Белоруссии Дмитрий Гора и председатель Верховного суда страны Андрей Швед, в прошлом возглавлявший Генпрокуратуру.

Ранее бывшего первого заместителя министра обороны РФ обвинили в совершении 16 преступлений.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!