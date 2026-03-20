ФАС заинтересовалась ценами на серу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям серы по поводу ценообразования. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что служба изучает ценообразование на серу и в случае выявления нарушений будут применены меры антимонопольного реагирования.

Сера является одним из основных видов сырья, необходимого для производства минеральных удобрений.

До этого ФАС раскрыла многомиллионный картель на сумму более 340 миллионов рублей при участии в торгах на поставку лекарств, медицинских изделий и оборудования.

По версии ведомства, хозяйствующие субъекты могли вступить в сговор при участии в торгах на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования для государственных медицинских учреждений. В службе сообщили, что возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Оно касается компаний «БНК», «Стоматторг Групп», «Медтехника Групп», «Альянс Мед» и одного индивидуального предпринимателя.

Ранее в ФАС оценили ситуацию на топливном рынке в России.

 
