Китай выдал России обвиняемого во взятках за сдачу сессии в московском вузе

Китайская сторона экстрадировала в РФ гражданина, который обвиняется в передаче денег от студентов преподавателям подмосковного филиала столичного вуза за сдачу сессии. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в беседе с ТАСС.

По ее словам, с 2020 по 2023 годы мужчина получал от студентов подмосковного филиала одного из вузов столицы деньги в качестве взяток для передачи должностным лицам из числа преподавателей вуза за успешную сдачу экзаменов и зачетов.

«По данным фактам в феврале 2024 года возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ. Злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако он скрылся за границей», — сказала Волк.

Весной 2024 года фигуранта объявили в международный розыск, уточнила Волк. В результате взаимодействия, организованного по каналам Интерпола, разыскиваемый задержан в Китае.

В правоохранительных органах агентству также рассказали, что речь идет о посредничестве во взяточничестве за сдачу экзаменов и зачетов в мытищинский филиал МГТУ им. Баумана.

