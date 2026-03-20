Появились первые кадры с места жесткого ДТП с реанимобилем в Москве

В Москве реанимобиль опрокинулся на дороге и попал на видео

В Москве реанимобиль перевернулся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«По уточненным данным, четыре человека пострадали в ДТП на Нахимовском проспекте в Москве. Обстоятельства аварии выясняются», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент ДТП автомобиль экстренных медицинских служб приземлился на боковую часть. На место аварии прибыли правоохранители, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. На записи также заметно, что возле поврежденного транспорта собрались люди.

Инцидент произошел вечером 19 марта. До этого стало известно, что реанимобиль столкнулся с легковым автомобилем, когда медики везли в больницу пациента.

Кроме того, в Санкт- Петербурге автомобиль с женщиной влетел в дорожные знаки и загорелся. Инцидент произошел в Красногвардейском районе. Пожар удалось ликвидировать. В результате ДТП водитель получил травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавшую. На размещенных в сети кадрах видно, что машина после переворота приземлилась на крышу.

